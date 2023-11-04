Ученые выявили пользу аспирина для профилактики рака

Аспирин может быть эффективным средством для профилактики и лечения рака толстого кишечника. Об этом заявили ученые из Мюнхенского университета.

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Исследователи выяснили, что аспирин способствует образованию молекул miR-34a и miR-34b/c, которые могут подавлять раковые клетки. Процесс объясняется тем, что аспирин стимулирует действие фермента АМРК, который, в свою очередь, влияет на работу гена, отвечающего за образование противоопухолевых клеток.

Кроме того, лекарственное средство снижает действие онкогена С-Myc, известного своей активностью при многих видах рака. Таким образом, аспирин обеспечивает как профилактику превращения здоровых клеток в раковые, так и оказывает терапевтическое действие при онкологических заболеваниях кишечника.