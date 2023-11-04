Ученые выявили пользу аспирина для профилактики рака

Пользу аспирина для профилактики рака доказали ученые
Аспирин может быть эффективным средством для профилактики и лечения рака толстого кишечника. Об этом заявили ученые из Мюнхенского университета.
Исследователи выяснили, что аспирин способствует образованию молекул miR-34a и miR-34b/c, которые могут подавлять раковые клетки. Процесс объясняется тем, что аспирин стимулирует действие фермента АМРК, который, в свою очередь, влияет на работу гена, отвечающего за образование противоопухолевых клеток.
Кроме того, лекарственное средство снижает действие онкогена С-Myc, известного своей активностью при многих видах рака. Таким образом, аспирин обеспечивает как профилактику превращения здоровых клеток в раковые, так и оказывает терапевтическое действие при онкологических заболеваниях кишечника.
Авторы исследования заявили о намерении провести более глубокие дополнительные эксперименты. Они надеются, что в будущем на основе аспирина можно будет создать новые препараты для лечения рака, пишет журнал Nature.