Названа неожиданная польза цитрусовых при диабете
Ученые из университета Тасмании обнаружили, что эти фрукты помогают стабилизировать уровень сахара в крови и снизить риск осложнений при сахарном диабете второго типа.
Исследователи проанализировали 129 разных научных работ на тему влияния цитрусовых на здоровье людей, страдающих сахарным диабетом. Было установлено, что флавонолы и флаваноны, содержащиеся в лимонах, апельсинах и грейпфрутах, являются мощными антиоксидантами и помогают противостоять окислительному процессу и воспалениям в организме.
Именно окислительный стресс у диабетиков может привести к гипергликемии – резкому скачку глюкозы в крови.
Подробнее исследование опубликовано в издании Science Direct.