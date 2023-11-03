Названа неожиданная польза цитрусовых при диабете

Ученые из университета Тасмании обнаружили, что эти фрукты помогают стабилизировать уровень сахара в крови и снизить риск осложнений при сахарном диабете второго типа.

© Крестьянская жизнь

Исследователи проанализировали 129 разных научных работ на тему влияния цитрусовых на здоровье людей, страдающих сахарным диабетом. Было установлено, что флавонолы и флаваноны, содержащиеся в лимонах, апельсинах и грейпфрутах, являются мощными антиоксидантами и помогают противостоять окислительному процессу и воспалениям в организме.

Именно окислительный стресс у диабетиков может привести к гипергликемии – резкому скачку глюкозы в крови.