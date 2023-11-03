Генетики выяснили, что предрасположенность к депрессии может быть связана с генами
PLOS Genetics: предрасположенность к депрессии люди получили от денисовцев.
Предрасположенность к депрессии люди получили с геном SLC30A9.
Ученые выяснили, что предрасположенность к депрессии у людей носит генетический характер. Открытие сделали ученые из Университета имени Пумпеу Фабры, говорится в материале, опубликованном в PLOS Genetics.
По их мнению, современное человечество стало обладателем специального гена, SLC30A9, носителем которого были денисовцы – вымершие сородичи Нomo sapiens, чьи останки были найдены в Денисовой пещере на Алтае.
Ученые уверены, предки людей унаследовали ген от денисовцев, но эволюция по какой-то причине сохранила этот вариант.