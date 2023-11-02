Как избавиться от диабета без лекарств

Томские ученые опубликовали результаты масштабного эксперимента по поиску путей эффективного снижения глюкозы в крови больных с сахарным диабетом второго типа. Им удалось найти немедикаментозный способ лечения коварного заболевания.

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В исследовании были задействованы триста лабораторных мышей. Животные избавились от диабета при помощи "физических тренировок", которыми их нагружали специалисты, и правильно подобранного для этого времени.

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- У больных сахарным диабетом второго типа нарушен процесс транспорта сахара в мышцы, где происходит его утилизация, - поясняет руководитель проекта, заведующий кафедрой спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и медицины факультета физической культуры ТГУ Леонид Капилевич.

Обычно состояние таких пациентов корректируется преимущественно за счет жесткой диеты и лекарств. Определенный результат дают физические нагрузки. Но ученые задались вопросом: в какое время тренировки для диабетиков особенно эффективны?

В лаборатории мышей специально кормили калорийной пищей с увеличенным количеством жиров и углеводов - салом, орехами, сгущенным молоком и прочими лакомствами. Именно такой дисбаланс в питании в сочетании с малоподвижным образом жизни зачастую приводит к развитию метаболического синдрома у людей, - отмечают исследователи.

А потом грызунов начали заставлять "заниматься спортом": на одном из томских предприятий сконструировали специальные беговые тренажеры. Мыши разного возраста ежедневно делали забеги по 40 минут - но в разное время. Одна из групп не "тренировалась" вообще. В забегах также участвовала контрольная группа абсолютно здоровых хвостатых.

Исследователи оценивали изменение веса у животных, темпы снижения уровня глюкозы в крови, анализировались белки и ферменты, непосредственно участвующие в процессе утилизации сахара в мышцах. Анализ показал, что эффект от занятий для мышей, ведущих ночной образ жизни, более выражен утром. Следовательно, тренировки максимально полезны для организма, когда он уже настроен на отдых.

- Если экстраполировать полученные данные на человека, ведущего дневной образ жизни, то лучше тренироваться вечером, - объясняет Леонид Капилевич.

В ходе эксперимента также было отмечено, что при формировании диабета у мышей существенно снижалась выработка белка Glut 4, отвечающего за процесс переноса глюкозы в клетки мышц, в которых происходит переработка сахара. Однако после регулярных тренировок его содержание восстанавливалось на 70-80 процентов. Процесс переработки мышцами глюкозы запускался вновь, и грызуны выздоравливали.