Ученые опровергли миф о травмоопасности фитнеса

Ученые из Университета Бата (Великобритания) опровергли миф о травмоопасности фитнеса. Результаты исследования приводятся в журнале Injury Prevention.

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Авторы проанализировали данные пациентов, которые получили серьезные травмы из-за физической активности. Они пришли к выводу, что польза от тренировок выше, чем риск получить повреждения.

Ученые отметили, что занятия фитнесом реже всего приводили к травмам. Самыми опасными видами тренировок оказались футбол, а также автоспорт и конный спорт.