Американские ученые назвали неочевидный вред соли

Американские ученые университета Тулейна провели исследование, в рамках которого пришли к выводу, что частое добавление соли в еду может привести к развитию диабета 2-го типа. Данные исследования были опубликованы в издании Mayo Clinic Proceedings.

В ходе исследования ученые провели анкетирование среди свыше чем 400 тысяч человек Британского Биобанка. Там чуть больше чем за 11 лет наблюдения было выявлено свыше 13 тысяч случаев диабета 2-го типа. В сравнении с теми, кто редко или никогда не добавлял соль в пищу, те, кто делает это на регулярной основе, обладали от 13 до 39 процентов более высоким риском развития заболевания.