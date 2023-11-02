Американские ученые назвали неочевидный вред соли
Американские ученые университета Тулейна провели исследование, в рамках которого пришли к выводу, что частое добавление соли в еду может привести к развитию диабета 2-го типа. Данные исследования были опубликованы в издании Mayo Clinic Proceedings.
В ходе исследования ученые провели анкетирование среди свыше чем 400 тысяч человек Британского Биобанка. Там чуть больше чем за 11 лет наблюдения было выявлено свыше 13 тысяч случаев диабета 2-го типа. В сравнении с теми, кто редко или никогда не добавлял соль в пищу, те, кто делает это на регулярной основе, обладали от 13 до 39 процентов более высоким риском развития заболевания.
— Мы уже знаем, что ограничение соли может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии, но это исследование впервые показывает, что отказ от подсаливания пищи может помочь предотвратить диабет 2-го типа, — отметили ученые в своем исследовании.
Недавно издание Daily Mail сообщило, что искусственные заменители сахара, которые используются для производства продуктов питания, могут повышать риск развития диабета и депрессии.
Американские ученые также выяснили, что интервальное голодание вдвое эффективнее помогает людям с диабетом сбросить лишний вес, чем ограничение калорий.