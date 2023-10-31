Ученые нашли способ поддержания здоровья мозга в старшем возрасте

Ученые из Эдинбургского университета в составе научного коллектива выяснили, что гольф, скандинавская и обычная ходьба улучшают когнитивные способности пожилых людей. Результаты исследования опубликованы в журнале British Medical Journal.

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В рамках исследований специалисты хотели понять, есть ли связь между выполнением упражнений и уровнем когнитивных способностей, к которым относятся память, внимание, воображение, речь, возможность логически рассуждать, а также восприимчивость информации органами чувств.

К исследованию были приглашены 25 здоровых пожилых людей. В рамках программы они должны были сыграть в гольф или пройти дистанцию длиной шесть километров обычным способом или посредством скандинавской ходьбы. Участникам нужно было выбрать любой из трех типов активности и выполнить одну тренировку.