Ученые нашли способ поддержания здоровья мозга в старшем возрасте
Ученые из Эдинбургского университета в составе научного коллектива выяснили, что гольф, скандинавская и обычная ходьба улучшают когнитивные способности пожилых людей. Результаты исследования опубликованы в журнале British Medical Journal.
В рамках исследований специалисты хотели понять, есть ли связь между выполнением упражнений и уровнем когнитивных способностей, к которым относятся память, внимание, воображение, речь, возможность логически рассуждать, а также восприимчивость информации органами чувств.
К исследованию были приглашены 25 здоровых пожилых людей. В рамках программы они должны были сыграть в гольф или пройти дистанцию длиной шесть километров обычным способом или посредством скандинавской ходьбы. Участникам нужно было выбрать любой из трех типов активности и выполнить одну тренировку.
Проанализировав полученные результаты, ученые сделали вывод, что оба вида ходьбы и гольф способны повысить когнитивные способности и снизить последствия деменции или болезни Альцгеймера. Кроме того, стало ясно, что работу мозга могут улучшить многие виды активности. Все зависит от эффективности упражнений, а также их продолжительности и интенсивности, пишет BMJ.