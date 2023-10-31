В России зарегистрировали новое средство от болезни Ньюкасла

Речь идёт о сухом живом препарате «ВНИИЗЖ НБ-Эн». Он выделен из одного из самых популярных штаммов, но его название не уточняется. Новинка была выпущена накануне. Препарат поставляется во флаконах объёмом в 200 граммов партией по пять тысяч доз.

Вакцина получена из экстраэмбриональной (внезародышевой) жидкости СПФ-эмбрионов (свободных от специфической патогенной флоры и специально полученных от стад здоровых кур). Ранее эти эмбрионы были инфицированы аттенуированным вирусом, обладающим пневмо-энтеротропным тропизмом (реакцией клетки), после чего были очищены от него. Она предназначена для профилактики заболевания в неблагополучных и угрожаемых по нему племенных и товарных хозяйствах различного (как мясного, так и яичного) направления выращивания. Особенно эффективной, по словам разработчиков, вакцина будет от полевых изолятов ньюкасльского вируса генотипа VII L.