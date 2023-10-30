Как сидячий образ жизни влияет на здоровье мозга

Ученые из Университета Южной Калифорнии и Университета Аризоны провели исследование, в котором приняли участие свыше 100 тысяч человек. О результатах сообщает SciTechDaily.

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Все испытуемые в течение недели носили приборы, показывающие изменение положения тела в пространстве. Это помогло отследить физическую активность добровольцев.

Через 6 лет у 414 участников эксперимента развилась деменция. Проанализировав данные об образе жизни, авторы работы пришли к выводу, что сидячий образ жизни отражается на здоровье мозга.

Исследователи отмечают, что вероятность когнитивных нарушений увеличивается, если сидеть более 10 часов в день. При этом перерывы на физическую активность не снижали риски, если суммарное время сидения составляло 10 часов.