Как сидячий образ жизни влияет на здоровье мозга

Ученые выяснили, что сидячий образ жизни влияет на здоровье мозга
Ученые из Университета Южной Калифорнии и Университета Аризоны провели исследование, в котором приняли участие свыше 100 тысяч человек. О результатах сообщает SciTechDaily.
Все испытуемые в течение недели носили приборы, показывающие изменение положения тела в пространстве. Это помогло отследить физическую активность добровольцев.
Через 6 лет у 414 участников эксперимента развилась деменция. Проанализировав данные об образе жизни, авторы работы пришли к выводу, что сидячий образ жизни отражается на здоровье мозга.
Исследователи отмечают, что вероятность когнитивных нарушений увеличивается, если сидеть более 10 часов в день. При этом перерывы на физическую активность не снижали риски, если суммарное время сидения составляло 10 часов.
Также ученые отмечают, что нужны дополнительные исследования, чтобы определить уровень физической активности, необходимый для снижения вероятности возникновения деменции.