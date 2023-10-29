«Раздвоение личности» теперь можно понять по анализу крови

Исследователи Кембриджского университета представили принципиально новый анализ крови, позволяющий точно диагностировать биполярное расстройство - психическое заболевание, характеризующееся чередованием фаз настроения между манией и депрессией.

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Исследование, опубликованное в журнале JAMA Psychiatry, направлено на решение проблемы точного выявления биполярного расстройства, поскольку пациенты часто обращаются за помощью во время депрессивных эпизодов, скрывая маниакальные фазы, что приводит к ошибочному диагнозу и неадекватному лечению.

В исследовании приняли участие около 3 000 человек, которые заполнили анкеты для самооценки своего психического состояния и сдали образцы крови. В результате анализа были выявлены специфические метаболиты крови, которые служат маркерами биполярного расстройства. Отслеживание этих биомаркеров с помощью анализа крови позволяет врачам быстро и точно диагностировать заболевание.