Ученые нашли способ подавления роста раковых опухолей

В пресс-службе Сеченовского университета Минздрава России сообщили, что ученые вуза нашли способ подавления роста раковых клеток с использованием нанополимерных частиц, пишет ТАСС.

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Их исследования показали, что эти частицы могут подавлять рост злокачественных опухолей, а также доставлять специальные препараты внутрь клеток, увеличивая эффективность лечения и уменьшая побочные эффекты.

В пресс-службе отметили, что эти нанополимеры, известные как молекулярно-импринтированные полимеры (МИП), содержат отпечатки биомолекул и могут связываться с молекулами, аналогично тому, как антитела связываются с рецепторами антигенов.

Исследование показало, что нанополимеры могут проникать внутрь клеток, закрепляясь на их поверхности. Это открывает новые перспективы, позволяя ученым мишенировать онкогены, скрытые внутри клеток.