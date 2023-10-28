Российские ученые нашли способ подавления роста раковых опухолей

Российские учёные нашли способ подавления роста раковых опухолей
Ученые Сеченовского университета Минздрава России открыли способ подавления роста злокачественных новообразований, используя нанополимерные частицы. Также их можно применять для доставки в клетку специальных препаратов. Исследование опубликовано в журнале Nano Letters.
Эксперты рассказали, что молекулярно-импринтированные полимеры (МИП), являющиеся нанополимерными частицами, содержат отпечатки биомолекул. Готовые МИП способны связываться с отпечатанными в них молекулами по типу, как антитела связываются с рецепторами антигенов. Предыдущие исследования уже демонстрировали, что готовые МИП можно применять для лечения онкозаболеваний.
По словам ученых, по сегодняшний день считалось, что нанополимерные частицы могут взаимодействовать с рецепторами исключительно на поверхности клеток.
«Новые эксперименты показали, что нанополимеры способны проникнуть и внутрь, если смогут на какое-то время закрепиться на поверхности клетки. Это значительно расширяет диапазон их использования: если раньше исследователям приходилось отбирать белки для создания МИПов лишь из числа поверхностных, то теперь в качестве мишеней можно выбирать онкогены, скрывающиеся внутри клетки”, – говорится в исследовании.
Для проверки эффективности действия нанополимерных частиц, работа велась с белком рецептора эпидермального фактора роста (РЭФР). Он локализуется на поверхности клетки, но когда связывается со своим лигандом (партнером), то оказывается внутри клетки, активируя ее рост.
Эксперименты на клеточных линиях продемонстрировали, что нанополимеры могут успешно связываться с этим белком, подавляя его активность.