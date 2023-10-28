Российские ученые нашли способ подавления роста раковых опухолей

Ученые Сеченовского университета Минздрава России открыли способ подавления роста злокачественных новообразований, используя нанополимерные частицы. Также их можно применять для доставки в клетку специальных препаратов. Исследование опубликовано в журнале Nano Letters.

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Эксперты рассказали, что молекулярно-импринтированные полимеры (МИП), являющиеся нанополимерными частицами, содержат отпечатки биомолекул. Готовые МИП способны связываться с отпечатанными в них молекулами по типу, как антитела связываются с рецепторами антигенов. Предыдущие исследования уже демонстрировали, что готовые МИП можно применять для лечения онкозаболеваний.

По словам ученых, по сегодняшний день считалось, что нанополимерные частицы могут взаимодействовать с рецепторами исключительно на поверхности клеток.

«Новые эксперименты показали, что нанополимеры способны проникнуть и внутрь, если смогут на какое-то время закрепиться на поверхности клетки. Это значительно расширяет диапазон их использования: если раньше исследователям приходилось отбирать белки для создания МИПов лишь из числа поверхностных, то теперь в качестве мишеней можно выбирать онкогены, скрывающиеся внутри клетки”, – говорится в исследовании.

Для проверки эффективности действия нанополимерных частиц, работа велась с белком рецептора эпидермального фактора роста (РЭФР). Он локализуется на поверхности клетки, но когда связывается со своим лигандом (партнером), то оказывается внутри клетки, активируя ее рост.