В Тулейне выяснили, что замена говядины курицей полезна для здоровья и климата

Ученые из Тулейнского университета выяснили, что замена говядины курицей, а коровьего молока — растительным может значительно сократить выбросы углекислого газа в атмосферу, а также повысить качество питания человека. Исследование опубликовано в журнале Nature Food.

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Авторы работы проанализировали данные о питании более 7700 американцев. Они выявили продукты, оказывающие наибольшее воздействие на климат, а затем смоделировали эффект от их замены на аналогичную по питательной ценности пищу с меньшим уровнем выбросов.

Ученые отметили, что на производство продуктов питания приходится 25-33% выбросов парниковых газов в США, причем основной вклад вносит разведение коров. Наибольшее прогнозируемое сокращение выбросов наблюдалось при приготовлении макарон, буррито, сэндвичей, бургеров и других популярных блюд, где вместо говядины использовалась курица или растительное мясо. Аналогичный эффект имела замена коровьего молока растительным, например, миндальным. Согласно моделированию, переход на продукты с низким содержанием углерода также привел к значительному улучшению рациона.