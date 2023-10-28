Ученые открыли неизвестные ранее резервы мозга

Это открытие американских ученых может кардинально изменить представление о мозге, в том числе и о разуме. До сих пор считалось, что за наши мысли отвечает серое вещество мозга.

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Кстати, знаменитый сыщик Пуаро очень заботился именно о серых клеточках и объяснил свои неудачи тем, что они устали.

Наука многие годы изучала исключительное серое вещество, игнорируя белое. Считая, что это "провода", соединяющие нейроны друг с другом, когда они обмениваются сигналами.

Такое отношение к белому веществу с одной стороны довольно странное, ведь оно составляет около 60% объема мозга, но с другой объяснимое. Дело в том, что во время работы мозга ученые фиксировали сильные сигналы от серого вещества, а белое упорно молчало. Вывод напрашивался очевидный: оно не участвует в мыслительном процессе.

Эксперименты ученых из Университета Вандербильта реабилитировали белое вещество. Это удалось благодаря применению самой современной очень чувствительной техники и изощренно проведенным исследованиям. В итоге ученым получили от белого вещества весьма сильные сигналы. Их регистрировали приборы функциональной магнитно-резонансной томографии, когда испытуемые выполняли различные задания.

О чем свидетельствуют эти сигналы? Что белое вещество наравне с серым активно участвует в формировании мысли?

"Мы пока этого не знаем, - говорит один из авторов открытия, доктор Курт Шиллинг. - Но определенно это важно. Много лет наука упускает из виду то, чем занята половина мозга. В этом, как минимум, стоит разобраться".

При различных заболеваниях нарушается связность мозга, и понимание роли белого вещества может дать ценные сведения об этих состояниях. Ученые намерены продолжить изучение изменений сигналов от него при шизофрении, болезни Альцгеймера и других заболеваниях мозга. Также будут проведены исследования на животных и анализ тканей, чтобы определить биологическую основу этих изменений.