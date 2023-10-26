Российские ученые нашли способ улучшить лечение тромбоза

Группа ученых из Уральского федерального университета (УрФУ) вместе с французскими коллегами из Университета Лазурного берега создала методику, которая позволит улучшить лечение тромбозов. Об этом проинформировала пресс-служба УрФУ.

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Специалисты создали математическую модель. Она направлена на то, чтобы повысить скорость доставки лекарственных препаратов, которые применяются при лечении людей с тромбозом, для восстановления кровотока в сосудах.

По словам ученых, в их исследовании характеристики сосуда полностью совпадали с параметрами кровеносных сосудов людей, у которых диагностирован тромбоз. Результат: посредством вращающегося магнитного поля получается возбудить интенсивные потоки. Благодаря этому увеличивается скорость генерируемых потоков. Следовательно, процесс доставки лекарственных препаратов к тромбу осуществляется быстрее.