Ученые назвали лучший завтрак для работы мозга и снижения риска деменции

Ежедневное употребление клубники позволит повысить когнитивные и интеллектуальные способности. Кроме того, эта ягода снижает угрозу развития деменции в пожилом возрасте. Это следует из работы ученых медицинского центра Университета Цинциннати (США).

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Участниками эксперимента стали пять мужчин и 25 женщин в возрасте от 50 до 65 лет. Испытуемые жаловались на забывчивость и плохое восприятие информации. Такие симптомы часто становятся предвестниками заболеваний, развивающихся в пожилом возрасте, включая болезнь Альцгеймера. Перед началом исследования у испытуемых взяли образцы крови, а затем их поделили на две группы. Участники первой съедали на завтрак высушенную и стертую в порошок клубнику, а второй — только имитацию ягоды.

После трех месяцев эксперимента ученые повторно взяли анализы крови испытуемых, а также оценили умственные способности участников. Выяснилось, что люди, которые добавили в рацион клубнику, стали лучше запоминать и анализировать любую информацию. Они стали меньше ошибаться в заданиях по изучению списка слов. Исследователи предполагают, что хороший результат связан с полифенолами, которыми богата клубника. Эти элементы являются натуральными антиоксидантами, способными замедлить развитие деменции и депрессии в преклонном возрасте, сообщается в работе, опубликованной в журнале Nutrients.

Существуют простые привычки, которые помогут снизить вероятность развития деменции. Подробнее о них «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.