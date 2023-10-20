Найдена грибковая инфекция, действующая как болезнь Альцгеймера

Ученые из Медицинского колледжа Бейлора сумели выявить грибковую инфекцию, которая способна изменения в мозге, подобные тем, что происходят при болезни Альцгеймера. Результатми работы специалисты поделились в статье, размещенной в издании CellReports.

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Возбудителем такой инфекции оказался грибок Candida albicans. Этот грибок можем вызвать когнитивные нарушения, которые возникают и при болезни Альцгеймера.

Проникая в мозг, Candida albicans запускает процесс воспроизводства бета-амилоидов. Эти пептиды могут формировать внеклеточные отложения в сером веществе. Их еще называют амилоидными бляшками. Бляшки опасны тем, что могут провоцировать развитие процессов, результатом которых становится разрушение тканей головного мозга. Из-за этого серьезно снижаются когнитивные способности, человек хуже запоминает информацию, с трудом концентрируется, теряет ориентацию в пространстве.

Выводят грибок из организма иммунные клетки центральной нервной системы Сейчас ученые планируют дальнейшие исследования, чтобы выяснить, можно ли создать методы лечения болезни Альцгеймера, используя способность Candida albicans расщеплять бета-амилоиды.

Ранее ученые нашли способ отследить развитие болезни Альцгеймера в мозге.