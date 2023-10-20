Ученые выяснили, как вишневые косточки помогают замедлить старение

Ученые из Университета штата Мичиган нашли применение косточкам вишни в уходовой косметике для лица. Оказалось, что экстракт косточек вишни способен замедлить старение и улучшить здоровье кожи. Результаты исследования были опубликованы в MDPI.

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Вишня используется в пищевой промышленности для производства соков, рассолов и вина. Побочные продукты, такие как вишневые косточки, почти все сжигаются или выбрасываются. Это может привести к загрязнению почвы, воды и воздуха. Ученые стремились найти применение таким отходам.

Косточки вишни очистили, высушили в духовке и перемололи в порошок. Затем ученые провели экстракцию - извлечение определенных веществ из раствора или сухой смеси.

Получившийся экстракт косточек вишни оказался богатым источником антиоксидантов и полифенолов. Антиоксиданты - молекулы, которые борются с окислительными процессами в организме. Они восстанавливают молекулы, поврежденные ускоряющими старение свободными радикалами, обезвреживая их (снижают уровень окислительного стресса). Окислительный стресс может быть вызван загрязнением окружающей среды, длительным воздействием ультрафиолета. Полифенолы также обладают антиоксидантным свойством. Кроме того, они способны снимать воспаление.