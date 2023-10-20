Ученые рассказали о связи между красным мясом и диабетом 2-го типа

Исследователи из Массачусетса выяснили, что потребление красного мяса 2 раза в неделю и чаще увеличивает риск развития диабета 2-го типа более чем на 60%.

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Как сообщает Planet Today со ссылкой на исследование ученых из Массачусетса, опубликованное в American Journal of Clinical Nutrition, риск развития заболевания растет вместе с увеличением количества порций съеденного мяса.

Специалисты на протяжении 36 лет следили за здоровьем 216 695 человек. За это время более чем у 22 000 был диагностирован диабет – опасное заболевание, которое считается основной причиной онкологических, сердечно-сосудистых и почечных болезней, а также слабоумия.

При этом ученые обнаружили, что у тех участников, которые ели много красного мяса, риск развития диабета 2-го типа увеличивался на 62%. Каждая дополнительная порция продукта повышала этот показатель на 46%.