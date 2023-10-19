Ученые пообщались со спящими с помощью осознанных сновидений

Группа французских и американских нейробиологов из Парижского института мозга и Северо-Западного университета смогла установить контакт со спящими людьми, используя специальные слова и звуки. Оказалось, что мозг спящего реагирует на эти стимулы так же, как во время бодрствования. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

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Ученые разработали способы общения с людьми, находящимися в осознанном сне. Эксперименты проводились на 36 добровольцах, включая людей с нарколепсией. Ученые регистрировали начало осознанного сна у испытуемых, затем им задавали вопросы и предлагали решить простые арифметические задачи. Ответы получали в виде сигналов движения глаз и мимики. В итоге только с шестью участниками удалось установить контакт. Из 158 вопросов они правильно ответили только на 29.

В следующем эксперименте было исследование обычного сна с участием 48 человек (27 из которых страдали нарколепсией). Опыт проводился по реакции на аудиозаписи. Добровольцев разделили на две группы и предложили реагировать на слова или просто звуки путем улыбок или нахмуриваний. Затем с помощью датчиков мышц и электродов для исследования активности мозга, ученые определяли стадию сна испытуемых. Во время сна участников им включали записи и наблюдали за их реакцией.

На первой стадии сна люди с «нормальным сном» реагируют на записи примерно в 20% случаев, на более поздних стадиях сна – в 5% случаев, а на этапе глубокого сна реакции отсутствуют. Люди с нарколепсией реагируют на записи в 20-65% случаев на разных стадиях сна. Однако, когда участникам с «нормальным сном» дали возможность свободно реагировать на записи, они реагировали в 80% случаев. При этом, когда испытуемые просыпались и их спрашивали об опыте, они ничего не помнили.