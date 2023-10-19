Почему много женщин болеет раком молочной железы

Женщины, которые живут в местах с грязным воздухом, чаще заболевают раком молочной железы. Это выяснили ученые из Института Фрэнсиса Крика в Великобритании.

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Чтобы проверить эту теорию, исследователи взяли 2419 женщин, больных раком молочной железы, и 2984 здоровые женщины.

Ученые сравнили условия, в которых живут и работают участницы эксперимента. Выяснилось, что при повышенном уровне загрязнения воздуха мелкими частицами (PM 2,5) на 10 мкг/м3 увеличивается риск развития рака молочной железы на 28 %, передает ridlife.ru.

«Частицы PM 2,5 очень маленькие и могут проникать глубоко в легкие и попадать в кровоток, откуда они всасываются в грудь, органы и ткани», – отмечают ученые.