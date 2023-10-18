Ученые нашли неожиданную пользу откладывания будильника по утрам

«Ученые хотели понять, отличаются ли люди, которые постоянно откладывают сигнал будильника, от тех, кто этого не делает», – говорится в сообщении.

Многие люди предпочитают не вставать по первому звонку будильника, а устанавливают второй сигнал через 10–20 минут. Швейцарские ученые изучили привычки около 2 тысяч человек, проанализировав их распорядок дня. Оказалось, что в среднем люди, откладывающие сигнал будильника, по утрам спят на 22 минуты дольше. При этом такая привычка более характерна для «сов»: они в четыре раза чаще, чем «жаворонки», встают только по второму сигналу будильника.