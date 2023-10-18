Ученые нашли неожиданную пользу откладывания будильника по утрам

Ученые нашли неожиданную пользу откладывания сигнала будильника по утрам
Откладывание сигнала будильника по утрам способно повысить когнитивные способности человека, считают исследователи из Стокгольмского университета. Об этом сообщает издание Willey.
«Ученые хотели понять, отличаются ли люди, которые постоянно откладывают сигнал будильника, от тех, кто этого не делает», – говорится в сообщении.
Многие люди предпочитают не вставать по первому звонку будильника, а устанавливают второй сигнал через 10–20 минут. Швейцарские ученые изучили привычки около 2 тысяч человек, проанализировав их распорядок дня. Оказалось, что в среднем люди, откладывающие сигнал будильника, по утрам спят на 22 минуты дольше. При этом такая привычка более характерна для «сов»: они в четыре раза чаще, чем «жаворонки», встают только по второму сигналу будильника.
Кроме того, люди, которые постоянно откладывают сигнал будильника, отличаются более высокими когнитивными способностями по сравнению с остальными.
Швейцарские ученые надеются, что дальнейшие изыскания в этой сфере позволят лучше изучить явление и выяснить, как сон в таком режиме сказывается на здоровье человека в долгосрочной перспективе.