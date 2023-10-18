Ученые предложили правило пяти секунд для защиты от COVID-19

Группа японских ученых провели исследование, в ходе которого выяснили, что пик заражения заболеваниями, передающимися воздушно-капельным путем, приходится на первые пять секунд после встречи человека с источником заражения. Результаты их работы были опубликованы в журнале Scientific Reports.

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В ходе исследования был использован метод измерения скорости частиц с помощью высокоскоростной камеры методом так называемого лазерного листа, при котором применяется специальный прибор, позволяющий получить изображение распределения молекул жидкости в воздухе. Эксперименты имитировали различные жизненные ситуации, разную скорость перемещения людей, а также учитывали, насколько хорошо осуществляется вентиляция в помещении.