Scientific Reports: Ученые предложили правило пяти секунд для защиты от COVID-19
Группа японских ученых провели исследование, в ходе которого выяснили, что пик заражения заболеваниями, передающимися воздушно-капельным путем, приходится на первые пять секунд после встречи человека с источником заражения. Результаты их работы были опубликованы в журнале Scientific Reports.
В ходе исследования был использован метод измерения скорости частиц с помощью высокоскоростной камеры методом так называемого лазерного листа, при котором применяется специальный прибор, позволяющий получить изображение распределения молекул жидкости в воздухе. Эксперименты имитировали различные жизненные ситуации, разную скорость перемещения людей, а также учитывали, насколько хорошо осуществляется вентиляция в помещении.
В итоге специалисты подсчитали, что пиковый риск заражения коронавирусом, гриппом или другим аналогичным заболеванием, приходится на первые пять секунд контакта с источником заражения. После этого риск заражения снижается, а быстрее всего это происходит в хорошо вентилируемом помещении, говорится в статье.