Honor представила недорогой смартфон Play 8T с 90 Гц экраном и камерой на 50 Мп

Honor наконец-то представила свой новый смартфон — Play 8T. Пока лишь на китайском рынке.

Этот гаджет начального уровня поражает своим ярким LCD-дисплеем, мощным аккумулятором, щедрым объёмом хранилища в 256 ГБ и 50-мегапиксельной основной камерой.

Смартфон получил 6,8-дюймовый IPS LCD-дисплей с разрешением FullHD+ и яркостью до 850 нит. За производительность отвечает чипсет Dimensity 6080, поддерживается до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 8 ГБ виртуальной RAM.

Аккумулятор ёмкостью 6000 мАч обещает продолжительное время работы: до 123 часов прослушивания музыки, 10 часов игр или 55 часов разговора. Устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 35 Вт.

Что касается фотографических возможностей, то основная камера состоит из 50-мегапиксельного основного датчика и 2-мегапиксельной вспомогательной камеры.

Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп. Смартфон также оснащён стереодинамиками для качественного звука.