Нейробиолог рассказала, как мозг связан с лишним жиром на животе
Отказались от сладкого и мучного, записались в фитнес-клуб, а животик все никак не станет плоским? Возможно, дело в слишком сильных переживаниях.
«Стресс приводит к образованию жира на животе, который действительно трудно убрать», — рассказала нейробиолог Тара Сварт в подкасте «Дневник CEO».
По ее словам, быстрее избавиться от ненавистного жира на животе получится, если изменить образ жизни на более размеренный и спокойный. Гормон стресса кортизол запускает процесс накопления жира в качестве защитного механизма.
«Это влияние кортизола. До тех пор, пока у вас будет выделяться дополнительный кортизол, ничего не изменится. Даже большее число занятий спортом и более качественное питание не уменьшат количество жира», — объяснила Тара.
К слову, умозаключения специалиста подкреплены масштабным исследованием Йельского университета с участием 2000 человек. Кортизол стоит на пути к стройности еще по одной причине: он может вызывать непреодолимое желание перекусить.