Нейробиолог рассказала, как мозг связан с лишним жиром на животе

Отказались от сладкого и мучного, записались в фитнес-клуб, а животик все никак не станет плоским? Возможно, дело в слишком сильных переживаниях.

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«Стресс приводит к образованию жира на животе, который действительно трудно убрать», — рассказала нейробиолог Тара Сварт в подкасте «Дневник CEO».

По ее словам, быстрее избавиться от ненавистного жира на животе получится, если изменить образ жизни на более размеренный и спокойный. Гормон стресса кортизол запускает процесс накопления жира в качестве защитного механизма.

«Это влияние кортизола. До тех пор, пока у вас будет выделяться дополнительный кортизол, ничего не изменится. Даже большее число занятий спортом и более качественное питание не уменьшат количество жира», — объяснила Тара.