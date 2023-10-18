Ученые: гербициды ухудшают работу мозга подростков
Ученые выяснили, что химикаты, широко применяемые в сельском хозяйстве для борьбы с сорными растениями, негативно сказываются на работе мозга подростков. Об этомзаявили ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего.
Согласно материалу, опубликованному в Medical Xpress, об этом свидетельствуют данные исследования с участием 519 подростков в возрасте от 11 до 17 лет, живущих в Эквадоре.
Сначала ученые оценили показатели внимания и контроля, памяти и обучения, языка, зрительно-пространственного и социального восприятия испытуемых, после чего провели лабораторные тесты анализа мочи.
Как оказалось, гербициды глифосат и 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4D) содержатся в организме большинства подростков, но при превышении его содержания у испытуемых наблюдались снижение внимания и контроля, памяти и обучения, а также языка. Повышенную концентрацию глифосата ассоциировали с худшим социальным восприятием.