Ученые: гербициды ухудшают работу мозга подростков

Ученые выяснили, что химикаты, широко применяемые в сельском хозяйстве для борьбы с сорными растениями, негативно сказываются на работе мозга подростков. Об этомзаявили ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

© unsplash.com

Согласно материалу, опубликованному в Medical Xpress, об этом свидетельствуют данные исследования с участием 519 подростков в возрасте от 11 до 17 лет, живущих в Эквадоре.

Сначала ученые оценили показатели внимания и контроля, памяти и обучения, языка, зрительно-пространственного и социального восприятия испытуемых, после чего провели лабораторные тесты анализа мочи.