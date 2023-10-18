Какие профессии повышают риск деменции

От старческой деменции не застрахован никто, и все же у работников интеллектуального труда риск провести почтенные годы в беспамятстве заметно меньше.

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Норвежские ученые провели исследование на основании данных 7000 человек и пришли к следующему выводу: у занятых на физически тяжелых работах риск развития слабоумия на 15,5 процента выше, чем у прочих. Также они перечислили профессии из группы риска.

В него попали продавцы: кассиры и консультанты, медицинский персонал, фермеры и животноводы. Дело в том, что их труд связан с тяжелыми физическими нагрузками и, как правило, не нормирован.