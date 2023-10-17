Назван тип питания, защищающий от рака молочной железы

Исследователи из Катанийского университета (Италия) в составе научного коллектива обнаружили, что безуглеводная диета может быть эффективна в борьбе с раком молочной железы. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nutrients.

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Кетодиета — это диета, которая предполагает преобладание в рационе жиров и почти полное отсутствие углеводов. Данный вид диеты был предложен в 20-х годах ХХ века с целью лечения сахарного диабета второго типа и эпилепсии.

Отмечается, что риск возникновения рака молочной железы (РМЖ) увеличивается при употреблении продуктов повышенной переработки, особенно животного происхождения. Красное мясо, жирная пища и углеводы повышают вероятность появления РМЖ за счет увеличения уровня циркулирующих эстрогенов, воспалительных цитокинов (сигнальных молекул, способствующих воспалению в тканях) и инсулиноподобного фактора роста (белка, по структуре и функциям похожего на инсулин).

Ученые стремились выяснить, способна ли кетодиета принести пользу больным РМЖ. Для этого они проанализировали предыдущие исследования на тему роли низкоуглеводного питания в лечении рака.

Выяснилось, что кетодиета способна изменять метаболизм опухолевых клеток, предотвращая их размножение. Также сокращение углеводов в рационе снижает уровень сахара в крови, что тормозит передачу сигналов инсулиноподобным рецепторам роста. Это замедляет рост опухолей. Кроме того, низкоуглеводная диета защищает здоровые клетки от лучевых и химиотерапевтических повреждений.

Авторы исследования добавили, что соблюдение такой диеты может стать способом вспомогательной терапии при лечении РМЖ.