Швейцарские ученые обнаружили в организме человека новый орган
Группа ученых из Института биохимии в Цюрихе провела исследование, в результате которого был обнаружен новый орган в теле человека, ответственный за поддержание иммунитета. Этот орган получил название эксклюсома. Он способен удерживать различные части ДНК, что помогает защитить организм от вирусных инфекций. Соответствующее исследование было опубликовано в научном журнале Molecular Biology of the Cell (MBoC).
Ученые предполагают, что эксклюсома является частью древней защитной системы генома, которая появилась задолго до того, как клетки в организме стали сложными.
Это открытие может быть полезным для разработки новых методов лечения аутоиммунных заболеваний, считают исследователи. Они надеются, что изучение эксклюсомы поможет разработать более эффективные способы укрепления иммунной системы человека.