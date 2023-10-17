Швейцарские ученые обнаружили в организме человека новый орган

Группа ученых из Института биохимии в Цюрихе провела исследование, в результате которого был обнаружен новый орган в теле человека, ответственный за поддержание иммунитета. Этот орган получил название эксклюсома. Он способен удерживать различные части ДНК, что помогает защитить организм от вирусных инфекций. Соответствующее исследование было опубликовано в научном журнале Molecular Biology of the Cell (MBoC).