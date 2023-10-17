Создана самая точная нейросеть для определения COVID-19 по легким

В СПбПУ создали нейросеть для определения COVID-19 по КТ легких с точностью 99%.

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Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработали самую точную нейросеть для определения COVID-19 по рентгеновским и КТ снимкам легких. Установлено, что точность нейросети составляет 99,23%, об этом «Газете.Ru» рассказали в СПбПУ.

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Сегодня ПЦР – стандарт диагностики заболевания, однако процедура анализа имеет несколько минусов. Во-первых, она занимает 4-6 часов времени до получения результатов. Во-вторых, есть риск получения ложноотрицательных результатов, особенно на ранних стадиях заболевания. Поэтому продолжаются поиски ранней диагностики заболевания.

Визуализация легких с помощью рентгена или КТ – хорошее дополнение к ПЦР-тесту. Кроме того, эти процедуры помогают исключить ассоциированную с коронавирусом пневмонию. Однако интерпретация результатов рентгенографии или КТ-снимка требует высокого внимания высококвалифицированных специалистов.

Чтобы облегчить процесс интерпретации изображений, исследователи петербургского Политеха создали нейросеть, выявляющую признаки ковид-ассоциированной пневмонии на основе изображений компьютерной томографии.

«Наша модель позволяет быстро и точно определить наличие COVID-19 или других видов пневмонии на КТ-снимках легких. Это может помочь врачам быстрее и точнее ставить диагнозы, что позволит снизить нагрузку на медицинский персонал. От аналогов наша программа отличается, прежде всего, улучшенной точностью интерпретации», – рассказал «Газете.Ru» один из разработчиков нейросети, инженер Научно-технологического комплекса «Математическое моделирование и интеллектуальные системы управления» Научного центра мирового уровня «Передовые цифровые технологии» СПбПУ Диб Али.

Для обучения нейросети ученые воспользовались набором срезов компьютерной томографии COVID-19, полученных в разных странах. Он содержит более 7500 снимков легких, пораженных ассоциированной с коронавирусом пневмонией, более 2500 снимков легких с внебольничной пневмонией и почти 7000 снимков здоровых легких.