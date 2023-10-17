Ученые назвали упражнение, снижающее риск болезни Альцгеймера

Специалисты из Италии рассказали об идеальном физическом занятии, которое замедляет развитие болезни Альцгеймера. Итоги их работы опубликовало издание Daily Mail.

© FBM.ru

По данным статистики в Британии диагноз «деменция» в среднем ставят через каждые три минуты. Обратить болезнь вспять невозможно, однако существуют методы, при помощи которых можно замедлить развитие слабоумия.

Итальянские исследователи провели опыт с пациентами с начальной стадией этой болезни. Его участники проходили физиотерапию, музыкальную терапию, а одна из групп еще занималась скандинавской ходьбой дважды в неделю. Итоги опыта продемонстрировали, что занимающаяся скандинавской ходьбой группа лучше справлялась с тестами на выявление когнитивных способностей, если сравнивать с другими группами.