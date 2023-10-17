DM: итальянские ученые назвали упражнение, снижающее риск болезни Альцгеймера
Специалисты из Италии рассказали об идеальном физическом занятии, которое замедляет развитие болезни Альцгеймера. Итоги их работы опубликовало издание Daily Mail.
По данным статистики в Британии диагноз «деменция» в среднем ставят через каждые три минуты. Обратить болезнь вспять невозможно, однако существуют методы, при помощи которых можно замедлить развитие слабоумия.
Итальянские исследователи провели опыт с пациентами с начальной стадией этой болезни. Его участники проходили физиотерапию, музыкальную терапию, а одна из групп еще занималась скандинавской ходьбой дважды в неделю. Итоги опыта продемонстрировали, что занимающаяся скандинавской ходьбой группа лучше справлялась с тестами на выявление когнитивных способностей, если сравнивать с другими группами.
Дело в том, что при скандинавской ходьбе задействованы 90% всех мышц тела человека, в связи с чем эксперты сходятся во мнении, что такая физическая нагрузка является идеальной профилактикой болезни. Активные попеременные движения мышц рук и плеч усиливают кровоснабжение головного мозга и насыщают его кислородом.