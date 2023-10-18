Назван продукт, способный продлить жизнь
Доступный и популярный продукт оказывается способен увеличить продолжительность жизни человека. Речь идет о куриных яйцах.
Врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем телеграм-канале рассказала о новом эксперименте, который провели американские ученые. В ходе исследования специалисты изучили влияние трех видов диет на здоровье человека.
В первой яиц не было совсем, вторая предполагала употребление белка трех яиц и третья включала в рацион три целых яйца. В эксперименте приняли участие молодые люди в возрасте 18-35 лет.
Оказалось, что те, кто регулярно ел яйца, имели более низкий уровень "плохого" холестерина в крови, а также у них наблюдались улучшения состояния сердца и сосудов.
Ученые доказали, что яйца в рационе способны защитить от развития атеросклероза благодаря повышению уровня "хорошего" холестерина.
Павлова согласна с мнением ученых, а также советует варить яйца или готовить их на пару. Так они принесут больше пользы.