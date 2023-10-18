Назван продукт, способный продлить жизнь

Доступный и популярный продукт оказывается способен увеличить продолжительность жизни человека. Речь идет о куриных яйцах.

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Врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем телеграм-канале рассказала о новом эксперименте, который провели американские ученые. В ходе исследования специалисты изучили влияние трех видов диет на здоровье человека.

В первой яиц не было совсем, вторая предполагала употребление белка трех яиц и третья включала в рацион три целых яйца. В эксперименте приняли участие молодые люди в возрасте 18-35 лет.

Оказалось, что те, кто регулярно ел яйца, имели более низкий уровень "плохого" холестерина в крови, а также у них наблюдались улучшения состояния сердца и сосудов.

Ученые доказали, что яйца в рационе способны защитить от развития атеросклероза благодаря повышению уровня "хорошего" холестерина.