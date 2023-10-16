Раскрыто влияние противозачаточных таблеток на развитие артрита

В исследовании участвовали больше 200 тысяч женщин. Эксперты уточнили, какими методами контрацепции эти женщин пользовались, а также изучили сведения о состоянии их здоровья.

В результате ученые обнаружили, что среди тех, кто регулярно принимал противозачаточные таблетки, риск развития ревматоидного артрита был на 19% ниже. Некоторые дамы за какое-то время перед исследованием перестали использовать этот метод контрацепции, но вероятность появления заболевания у них все равно была на 11% ниже, чем у тех, кто никогда не принимал оральные контрацептивы.