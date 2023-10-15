Создана вакцина, которая поможет искоренить малярию

"Мы не думаем, что полное избавление произойдет в течение пяти или десяти лет, реалистичный показатель — примерно 15 лет. 2040 год был бы разумной целью для вакцины. Никто не предлагает отказываться от нынешних мер — противомоскитных сеток и лекарств. Но теперь у человечества есть новое средство, которое может защищать лучше всех остальных методов", - отметили специалисты.