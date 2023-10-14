Ученые нашли генетические причины болезни Рейно

Английские и немецкие ученые определили генетические причины болезни Рейно. Результаты помогают понять, почему мелкие сосуды сильно сужаются у пациентов даже без внешних раздражителей, таких как воздействие холода.

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Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

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Болезнь Рейно — это наследственное заболевание, влияющее на кровообращение. Это состояние, когда мелкие кровеносные сосуды вблизи поверхности кожи сильно сужаются, что может ограничить кровоток.

Люди с синдромом Рейно часто испытывают боль в пальцах рук и ног, а цвет кожи у них может поменяться. Это происходит из-за отсутствия кровотока во время приступов, при влиянии холода или психоэмоционального стресса. Иногда обострение болезни случается даже без очевидных причин. В серьезных случаях приступ может вызвать сильную боль или язвы.

Несмотря на то, что это распространенное заболевание, оно недостаточно изучено и мало что известно о генетической причине этого заболевания.

Для решения этой проблемы группа английских и немецких ученых провела крупнейшее генетическое исследование болезни Рейно. Команда использовала электронные медицинские записи из Британского биобанка, крупной биомедицинской базы данных и исследовательского ресурса, содержащего информацию о геноме 439 294 жителей Великобритании.

Так ученые выявили 5147 человек, страдающих болезнью Рейно. Команда также использовала электронные медицинские записи из исследования «Гены и здоровье», которое провели в Лондонском университете королевы Марии.

Исследователи обнаружили вариации в двух генах, которые, вероятно, связаны с развитием болезни Рейно: одним из них был альфа-2А-адренергический рецептор адреналина, ADRA2A, классический рецептор стресса, который заставляет мелкие кровеносные сосуды сокращаться. Второй — ген IRX1, который может регулировать способность кровеносных сосудов расширяться.

При увеличении производства этого гена активируются другие гены, которые не позволяют сосудам расслабляться. В сочетании со сверхактивностью рецептора ADRA2A это приводит к характерным для болезни Рейно проявлениям.

«Следующий шаг — подтвердить эти важные выводы в более разнообразных группах населения и подтвердить результаты с помощью функциональных исследований. В случае успеха эти открытия могут помочь нам открыть новые терапевтические возможности для Рейно, ведущие к более качественному и целенаправленному лечению», — рассказали ученые.