Аппараты ИВЛ могут заражать пациентов патогенами

Американские ученые из Медицинской школы Университета Мэриленда установили, что многие пациенты, подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких, заражены двумя опасными патогенами. Их научная работа опубликована в журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA), информирует Medical Xpress.

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Для своих исследовательских работ эксперты взяли мазки из носоглотки всех 482 пациентов, которые были госпитализированы и подключены к ИВЛ в штате Мэриленд, США. У 31% больных был найден патоген Acinetobacter baumannii, у 7% — Candida auris.

По словам ученых, в целом, эти патогены не представляют опасности для работников медицинских учреждений. Но для пациентов, у которых ослабленная иммунная система, они могут быть губительными.

Известно, что практически половина госпитализированных больных, которые заразились Candida auris, скончались в течение 90 дней.

«Мы обнаружили, что пациенты в учреждениях долгосрочного ухода, таких как дома престарелых, подвержены большему риску заражения этими патогенами, чем те, кто лечится в больницах», — говорит руководитель исследования, доктор медицинских наук Энтони Харрис.