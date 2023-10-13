В России научились определять болезнь Паркинсона по голосу

Российские учёные разработали систему, которая может определить ранние признаки болезни Паркинсона, основываясь на голосе пользователя. Это было объявлено Платформой Национальной технологической инициативы (НТИ).

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Команда из Казани создала сервис, который использует искусственный интеллект и нейросети для обнаружения Паркинсона на ранних этапах. Система анализирует аудиозаписи голоса пациентов, выявляя характерные признаки болезни, которые проявляются на начальных стадиях. Эти признаки включают особенности в произношении, такие как долгие тянущие звуки.

Пользователь может записать голосовое сообщение и отправить его или просто позвонить и произнести сообщение. Нейросеть, обученная на данных пациентов с Паркинсоном и здоровых людей, анализирует сообщение и даёт вероятность наличия болезни.