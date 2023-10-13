Российские ученые нашли способ сделать лекарства дешевле

«Полиморфы – разные кристаллические упаковки одного и того же вещества. От кристаллической упаковки зависит биодоступность лекарства, то есть скорость растворения в воде, и в ряде случаев и то, на какой орган лекарственное вещество будет действовать», – передает «Газета.ru».

Поэтому производителям лекарств нужно знать все полиморфы соединений, которые они применяют в лекарствах. Обнаружение новых таких элементов может привести к дополнительным затратам на изучение их фармакологического действия. Поиск полиморфов осложняется тем, что заранее нельзя узнать, сколько их может быть.

Если разработчик не обнаружил их, то конкурент может сделать это раньше и продавать лекарство под своей торговой маркой. Таким образом, ученые открыли целое поле возможностей для создания отечественных лекарств. В частности, ученые создали полиморф индометацина с повышенной биодоступностью. Это вещество изучают более 50 лет. Ранее «ФедералПресс» писал, что в Росздравнадзоре сообщили о количестве отечественных лекарств в аптеках. Российских препаратов становится все больше.