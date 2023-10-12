Ученые выяснили, как работа по ночам влияет на организм

Ученые из Англии и Японии исследовали влияние работы в ночную смену на организм человека. Выяснилось, что нарушение циркадных ритмов может привести к повышению аппетита и набору лишнего веса. Передает «Радио 1» со ссылкой на материалы, опубликованные в журнале Communications Biology.

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В ходе эксперимента над лабораторными мышами, исследователям удалось обнаружить, что работа по ночам оказывает влияние на регуляцию глюкокортикоидные гормонов надпочечников, которые связаны с обменом веществ и частью мозга, отвечающей за аппетит. Так, животные с нарушенными биоритмами потребляли примерно в 5 раз больше калорий, чем те, у кого не было нарушений. И, соответственно, набирали вес.

Главный автор данного исследования доктор Бекки Конвей-Кэмпбелл порекомендовала людям, работающим по ночам в течение длительного времени, не забывать про нахождение на солнечном свете, физические упражнения и график приема пищи. Однако она не отрицает, что сигналы головного мозга, повышающие аппетит, трудно игнорировать с помощью дисциплины.