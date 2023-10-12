Ученые выяснили, что свет по ночам сильно влияет на психику

В ходе масштабного исследования ученым удалось доказать, что освещение, включенное ночью, повышает риск развития серьезных психологических проблем. Результаты опубликованы в издании Nature.

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В исследовании, которое провели австралийские ученые из Школы психологических наук Университета Монаша и Института мозга и психического здоровья Тернера в Мельбурне, участвовали почти 87 тысяч человек. Специалисты смогли проанализировать массу параметров: графики освещенности, время и продолжительность сна, уровень физической активности и состояние психического здоровья.

По результатам анализа данных, удалось выявить закономерность: у людей, которые ночью подвергаются воздействию искусственного света, на 30 процентов возрастает риск развития депрессии. Примерно такой же риск развития психозов, биполярных и даже посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР). Наибольшая вероятность столкнуться с этими заболеваниями у вахтовых рабочих, тех, кто работает в ночные смены, жителей полярных регионов.