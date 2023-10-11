Исследование выяснило, кто больше зарабатывает — «совы» или «жаворонки»

Связь между внутренним циркадным ритмом и уровнем дохода обнаружили ученые из Университета Оулу (Финляндия). Согласно исследованию, опубликованному в журналеEconomics & Human Biology, люди, которые склонны быть более активными в вечерние и ночные часы, зарабатывают меньше. Эта связь в основном наблюдалась у мужчин.

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Хронотип — внутренний циркадный ритм человека, формирующий его режим сна и предпочтительное время активности в течение дня. Авторы работы использовали комплексные данные жителей Северной Финляндии данные налоговой службы. В частности, исследователи обращали внимание на такие вещи, как образование, опыт работы, выбор образа жизни и здоровье.

Мужчины-«совы» зарабатывают на целых 4% меньше среднего годового дохода жителей страны. Выяснилось, что «совы» склонны к употреблению алкоголя, курению, низкой физической активности, высокому индексу массы тела, проводить время в соцсетях и за играми, нездоровому питанию.

«"Совы", как правило, накапливают меньше социального и медицинского капитала. В среднем меньший опыт работы и плохой выбор в отношении образа жизни связаны с более низким уровнем дохода в среднем возрасте», — говорит доктор Эндрю Конлин. «"Сов" в выборке оказалось примерно 11%, это довольно значительная часть популяции. Мы подчеркиваем важность учета хронотипов людей на рабочем месте. Традиционный рабочий день может не оптимально соответствовать уровню активности людей», — говорит профессор Лина Ала-Мурсула.