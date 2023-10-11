Найден ген, отвечающий за чувствительность к боли

Чувствительность людей к боли оказалась связана с вариациями генов, полученных в наследство от неандертальцев, заявили французские ученые. Они наиболее распространены в популяциях коренных американцев.

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В ходе исследования ученые проанализировали три версии гена SCN9A. Он кодирует белок, доставляющий в клетки натрий и «помогающий» нервам посылать болевые сигналы. Носители любого из трех вариантов гена оказались более чувствительны к боли от уколов (но не к боли, вызванной жаром или давлением).

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Команда французского Национального института сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды исследовала генетические образцы, собранные у более чем 5900 человек из Бразилии, Чили, Колумбии, Мексике и Перу. У участников имелись гены коренных американцев, африканцев и европейцев, но в разных пропорциях.

Анализ показал, что 30% людей были носителями одного варианта гена SCN9A под названием D1908G. У 13% нашлись два других варианта гена: V991L и M932L. Они, как правило, наследуются вместе.

Ученые установили, что эти гены перешли Homo sapiens от неандертальцев. Чаще всего они встречались у выходцев из Перу, которые были сильнее других связаны с коренными американцами, и реже всего – у бразильцев с наименьшей долей «коренных» генов.

Известно, что предки современных людей и неандертальцы скрещивались примерно 50-70 тысяч лет назад. Первые Homo sapiens появились в Америке, как считается, 15-20 тысяч лет назад.

«Высокая частота неандертальских вариантов у людей с индейским происхождением потенциально может быть объяснена тем, что неандертальцы, несущие эти варианты, случайно скрещивались с современными людьми, которые в конечном итоге мигрировали в Америку», – пояснили ученые.

Исследователи предположили, что эти гены могли быть полезны для выживания популяции. Они помогали древним людям, живущим в суровых условиях, легче переносить не только боль, но и холод, сообщает Communications Biology.