Антидепрессанты и бег: что эффективнее при депрессии

Ученые сравнили антидепрессанты и бег в качестве средств от депрессии
Исследование, сравнивающее влияние антидепрессантов и беговых упражнений на тревогу, депрессию и общее состояние, показало, что оба средства действуют одинаково эффективно, но бег даёт плюсом улучшение физического здоровья. Правда, в беговой группе отсев участников оказался выше.
Результаты исследования будут представлены на 36-м Конгрессе ECNP в Барселоне 7-10 октября 2023 года. Авторы изучили данные 141 пациента с депрессией или тревогой. Им был предложен выбор: принимать антидепрессанты в течение 16 недель или заниматься групповой беговой терапией в течение такого же срока. Антидепрессанты выбрали 45 человек, 96 – бег.
Беговая группа проводила две-три 45-минутных тренировки в неделю под присмотром специалистов. Несмотря на то, что большинство изначально выбрали бег, приверженность протоколу в беговой группе оказалась ниже – 52%, тогда как в группе, принимающей антидепрессанты – 82%. Правила приёма антидепрессантов большинство участников соблюдали, а изменение поведения, связанного с физической активностью, требовало адекватного контроля и поощрения.
В конце наблюдения почти половина участников в обеих группах показали улучшения психического состояния, а в «бегущей» группе также наблюдалось улучшение показателей веса, окружности талии, артериального давления и функции сердца.
Учёные сделали вывод, что в лечении депрессии есть место для обоих методов. Многим людям нравится идея заниматься спортом, правда, осуществить эту идею легко не всем, даже несмотря на очевидную пользу.
При этом, не все пациенты хорошо реагируют на препараты и готовы их принимать. С этой точки зрения, использование ЛФК – это то, к чему специалистам следует относиться с большей серьёзностью, потому что это может быть оптимальным способом преодоления проблем. Тем более, антидепрессанты могут вызывать побочные явления у некоторых людей, что идёт в разрез с принципом о том, что при улучшении психического здоровья не должно ухудшаться физическое.