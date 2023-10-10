Антидепрессанты и бег: что эффективнее при депрессии

Исследование, сравнивающее влияние антидепрессантов и беговых упражнений на тревогу, депрессию и общее состояние, показало, что оба средства действуют одинаково эффективно, но бег даёт плюсом улучшение физического здоровья. Правда, в беговой группе отсев участников оказался выше.

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Результаты исследования будут представлены на 36-м Конгрессе ECNP в Барселоне 7-10 октября 2023 года. Авторы изучили данные 141 пациента с депрессией или тревогой. Им был предложен выбор: принимать антидепрессанты в течение 16 недель или заниматься групповой беговой терапией в течение такого же срока. Антидепрессанты выбрали 45 человек, 96 – бег.

Беговая группа проводила две-три 45-минутных тренировки в неделю под присмотром специалистов. Несмотря на то, что большинство изначально выбрали бег, приверженность протоколу в беговой группе оказалась ниже – 52%, тогда как в группе, принимающей антидепрессанты – 82%. Правила приёма антидепрессантов большинство участников соблюдали, а изменение поведения, связанного с физической активностью, требовало адекватного контроля и поощрения.

В конце наблюдения почти половина участников в обеих группах показали улучшения психического состояния, а в «бегущей» группе также наблюдалось улучшение показателей веса, окружности талии, артериального давления и функции сердца.

Учёные сделали вывод, что в лечении депрессии есть место для обоих методов. Многим людям нравится идея заниматься спортом, правда, осуществить эту идею легко не всем, даже несмотря на очевидную пользу.