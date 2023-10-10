В крови долгожителей обнаружены особые биомаркеры

Научный журнал GeroScience опубликовал отчет об итогах 35-летнего исследования шведских ученых, касающегося сравнения биомаркеров людей в возрасте от 65 и по 99 лет. Целью исследования являлось изучение вероятности достижения тем или иным человеком 100-летнего возраста.

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Итог таков: различия в значениях биомаркеров у людей более чем за десять лет до смерти, позволяют предположить, что "генетические факторы вместе с образом жизни играют исключительную роль в достижении долголетия".

Какова связь между значениями конкретных биомаркеров и шансом достижения 100-летнего возраста, задались вопросом шведские ученые. И чтобы ответить на него, следили в течение 35 лет за 44 000 шведов, из которых 100-летия достигли 1124 человека (2,7%), из них 84,6% - женщины.

С достижением 100-летия связаны были более высокие уровни общего холестерина и железа и более низкие уровни глюкозы, креатинина, мочевой кислоты, аспартатаминотрансферазы, гамма-глутамилтрансферазы, щелочной фосфатазы, лактатдегидрогеназы и общей способности связывать железо.