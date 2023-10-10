Ученые нашли новое применение глицину

Ученые национального исследовательского университета «МИЭТ» предложили применять глицин в качестве элемента для медицинской электроники. Результаты исследования опубликованы в журнале Physica Scripta.

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Отмечается, что в составе международной группы ученые смогли усилить пьезоэлектрический эффект кристаллов глицина с помощью механической полировки. Это позволит создавать биосовместимые электромеханические устройства малого размера.

Такое направление играет важную роль в медицине высоких технологий. К примеру, электрические элементы в различных имплантатах улучшают их управляемость.

«Полированные на молекулярном уровне кристаллы демонстрировали улучшенную пьезо- и сегнетоэлектрическую активность», — поделился доцент Института перспективных материалов и технологий Максим Силибин.