Российские ученые нашли вещества для борьбы с Covid-19 в водорослях

Учёные из Уральского федерального университета и Института органического синтеза, УрО РАН, сделали важное открытие в борьбе с вирусом SARS-CoV-2. Они обнаружили, что красные водоросли под названием Laurencia содержат вещества, которые могут остановить размножение этого вируса. Эти водоросли могут стать основой для разработки новых лекарств от COVID-19.

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Laurencia относится к семейству Rhodomelaceae и широко используется в пищу, народной медицине и как удобрение. Недавние исследования показали, что в ней содержатся биоактивные соединения с противовирусной активностью.

Учёные провели специальное исследование и обнаружили семь соединений в Laurencia, которые могут блокировать размножение вируса SARS-CoV-2. Одной из наиболее обещающих молекул является бромофикоевая кислота C, которая может оказывать воздействие на несколько частей вирусных белков, ответственных за его размножение.