Ученые заявили, что рожденные осенью люди живут на 40% дольше

Ученые выяснили, что по дате рождения можно понять, как долго человек будет жить. В частности, американские ученые выяснили, что разница продолжительности жизни людей, рожденных осенью и весной, составляет 40%. Другими словами, те, кто появился на свет в осенние месяцы, живут дольше.