Ученые заявили, что рожденные осенью люди живут на 40% дольше

Ученые заявили, что люди, рожденные осенью, живут в среднем на 40% дольше
Ученые установили связь между датой рождения и продолжительностью жизни.
Ученые выяснили, что по дате рождения можно понять, как долго человек будет жить. В частности, американские ученые выяснили, что разница продолжительности жизни людей, рожденных осенью и весной, составляет 40%. Другими словами, те, кто появился на свет в осенние месяцы, живут дольше.
Также исследователи обнаружили, что сезон рождения влияет на различные аспекты здоровья. Например, дети, родившиеся зимой, больше рискуют заболеть шизофренией, но при этом менее подвержены аллергии и близорукости, а осенние дети лучше учатся, отметили специалисты.
Помимо прочего, на продолжительность жизни влияет жизненный настрой человека. Как выяснилось, оптимисты живут дольше пессимистов, говорится в журнале Royal Society Open Science.