Сиалогликан помогает коронавирусу заражать клетки

Исследователи из Утрехтского университета открыли сложный механизм, с помощью которого специальные белки-шипы коронавируса могут активироваться для проникновения в клетку человеческого организма. Они обнаружили, что вирусные частицы связываются с рецепторами на основе сахара или белка, которые позволяют открыть шиповый белок. Эти результаты дают более детальное понимание механизма внедрения вирусных частиц и открывают новые горизонты в понимании характера иммунного ответа организма на коронавирус. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Коронавирусы — это семейство вирусов, которые преимущественно поражают амфибий, птиц и млекопитающих, в том числе и человека. Это давно известная и изученная группа вирусов, однако, как и многие другие, они достаточно быстро мутируют, изменяя некоторые свойства. Из-за пандемии COVID-19 стали очень важны исследования, которые позволяют лучше понять взаимодействие этих вирусов с организмом человека.

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Шипы коронавируса играют решающую роль в прикреплении и проникновении его в наши клетки. Глубокое понимание действия этих белков важно, поскольку они выступают ключевыми факторами передачи инфекции между разными животными и основными мишенями нейтрализующих ответ защитных факторов организма — антител. Чтобы проникнуть в клетку-хозяина и доставить вирусный геном, белки-шипы должны перейти из закрытого состояния в открытое, при этом открывается рецептор-связывающий домен. Он затем фиксируется на белковом рецепторе, необходимом для проникновения, и происходит инфицирование клетки. Однако исследователи обнаружили, что шиповые белки некоторых коронавирусов были видны только в закрытом состоянии. Это привело к идее, что большинство белков-шипов коронавируса не просто случайно переключаются между открытым и закрытым состоянием и что могут существовать определенные биологические сигналы, которые заставляют их открываться. Научная группа сосредоточила свое внимание на белке-шипе человеческого коронавируса HKU1, который визуализировался только в закрытом состоянии. Предыдущие исследования не дали точной информации о взаимодействии шипового белка HKU1 с конкретной молекулой сахара. В рамках же нового исследования ученые использовали мощные криоэлектронные микроскопы и компьютерное моделирование, чтобы показать, как крошечная молекула сахара — сиалогликан — связывается с шипом коронавируса, то есть с белком на оболочке вируса, и помогает проникнуть в клетку.

Авторы исследования обнаружили, что связывание сахара способствует открытию шипового белка и обнажению рецептор-связывающего домена, необходимого для последующих этапов входа. Вирусные частицы связываются с рецепторами клетки на основе сахара или белка, служащими биологическим сигналом для активации шипов. Эти сигналы запускают следующие этапы прикрепления и проникновения.