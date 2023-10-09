Ученые выявили серьезные последствия заражения всеми штаммами COVID-19

Ученые зафиксировали неожиданные осложнения у людей, ранее заразившихся коронавирусом с октября 2020 по декабрь 2021 года. В рамках исследования ими были проанализированы медицинские карты более 354 тыс. человек в Южной Корее.

© FBM.ru

Как пишет Jama Network Open (JNO), после этого исследователи сравнили полученные итоги с данными, содержащимися в медицинских картах 6,1 млн. корейцев, которые не были инфицированы этим вирусом.

Выяснилось, что коронавирус значительно увеличивает риск развития аутоиммунных заболеваний — от облысения до опасного гранулематоза Вегенера.

У лиц, которые перенесли COVID-19, на 59% чаще развивалась болезнь Крона и на 68% — саркоидоз. При этом риск развития аутоиммунной очаговой и полной алопеции был увеличен на 12% и 74%, а вероятность развития гранулематоза Вегенера — в 2,76 раза.

Еще ученые установили, что у перенесших тяжелую форму COVID-19 пациентов аутоиммунные заболевания развивались чаще, чем у тех, кто переносил болезнь легче.