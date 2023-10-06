Ученые выяснили, как с какими генами связано вегетарианство

В ходе исследования ученые выполнили полногеномный поиск ассоциаций на когорте британского биобанка у 5324 строгих вегетарианцев и 329455 людей из контрольной группы. В ходе анализа данных были выделены однонуклеотидные полиморфизмы на 18 хромосоме, которые были присущи вегетарианцам (р = 4,997 × 10-8). Данные полиморфизмы были обнаружены в генах TMEM241, RIOK3, NPC1 и RMC1, которые способны выполнять важные функции в липидном обмене и работе головного мозга.